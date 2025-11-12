Сколько стоит построить склад

По данным консалтинговой компании NF GROUP, по итогам третьего квартала 2025 года средняя стоимость строительства сухих складских комплексов класса А в Центральном федеральном округе в расчетах генеральных подрядчиков составила 70,6 тыс. руб. за кв. м (без учета НДС, стоимости земельного участка и подведения внешних инженерных сетей). Показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наиболее заметное удорожание отмечено в сегменте light industrial – до 76 тыс. руб. за кв. м (+13% к аналогичному показателю прошлого года).

Температурные склады также демонстрируют устойчивый рост: стоимость строительства холодильных объектов составила 97 тыс. руб. за кв. м (+12%), мультитемпературных – 101 тыс. руб. (+11%), морозильных – 116 тыс. руб. (+12%). В целом, диапазон себестоимости строительства складских комплексов в зависимости от категории варьируется от 70 до 116 тыс. руб. за кв. м.

В морозильных объектах на долю специализированного оборудования приходится 24% совокупных затрат, что делает их наиболее капиталоемкими в сегменте.

При строительстве сухих складов основная часть затрат приходится на материалы – 63% общей стоимости строительства (-2 проц. Пункта к прошлому году), оставшиеся 37% приходятся на стоимость работ (+2 проц. пункта).

В денежном выражении стоимость работ увеличилась на 18%, материалов – на 8%. Наибольшее удорожание зафиксировано по подготовительным работам (+43%), земляным (+22%) и отделочным (+20%), тогда как затраты на внешний контур здания снизились на 24%.

Цены на строительные материалы демонстрируют разнонаправленную динамику. Наибольшее удорожание отмечено в категориях фасадного остекления (+16%), цемента М500 (+9%) и сэндвич-панелей (+8%).

В то же время зафиксировано снижение стоимости арматуры (-11%) и мягкой кровли (-14%). Стоимость инженерных сетей выросла значительно выше прошлогодних уровней: локальные очистные сооружения подорожали на 62%, водозаборные узлы – на 45%, системы пожаротушения – на 36%, трансформаторные подстанции – на 31%, котельные – на 23%, внутреннее электроснабжение – на 21%.

Такие выводы аналитики NF GROUP сделали на основании опроса 14 генеральных подрядчиков, специализирующихся на реализации индустриальных объектов. При сборе данных учитывались все ключевые статьи расходов, включая проектирование, строительно-монтажные работы, инженерные системы, оборудование и благоустройство территории.

: «Высокая загрузка подрядчиков, ограниченное число поставщиков инженерных решений и усложнение технических заданий продолжают оказывать давление на себестоимость строительства. Тем не менее интерес девелоперов к сегменту сохраняется: спрос на современные склады и проекты light industrial остается высоким и стабильно опережает темпы ввода» прокомментировал итоги исследования партнер NF GROUP Константин Фомиченко.

Фото: ФТС