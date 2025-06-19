В Ленобласти к 2023 году построят газохимических комплекс

Компания «Ивамарис» построит в Кингисеппском районе завод по производству газохимических продуктов, резервуары для их хранения и отгрузки в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Вьетнам, Бразилию, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Инвестиции составяь порядка 200 млрд руб.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором АО «Ивамарис» Кириллом Цветаевым.

Мощность производства составит 1,8 млн тонн конечной продукции в год для нужд предприятий химпрома, автопрома и деревообработки. Будет создано около 700 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2030 год.

«Кингисеппский район на сегодняшний день — это средоточие новейших технологий в области хранения, перевалки и переработки газа. Здесь созданы все условия для развития отрасли, и мы рады, что компания приняла решение перенести реализацию проекта в наш регион и интегрировать производство в уже существующие портовые мощности. Параллельно со строительством промышленной инфраструктуры мы готовы обсуждать с инвестором планы по расширению социальной инфраструктуры, это привлечет такие нужные кадры и создаст задел на рост в будущем», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: телеграм-канал правительства Ленобласти