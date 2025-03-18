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Японцы построят глубоководный порт в Бангладеш
18.03.2025

Японцы построят глубоководный порт в Бангладеш

    • Совместное предприятие, созданное японскими компаниями Penta-Ocean Construction и TOA Corporation, получило контракт на строительство первой фазы нового порта в Бангладеш – Матарби. Стоимость сделки оценивается в 490 млн долларов. Реализовать проект планируется за три с половиной года.

    Проект предусматривает строительство контейнерного и многоцелевого терминалов, причальной стенки длиной 760 м с глубиной у причала 16 м.

    «Параллельно с устойчивым ростом ВВП в Бангладеш ожидается и рост спроса на контейнерные грузы. Однако порт Читтагонг, на который приходится 98% всего контейнерооборот страны, имеет глубину всего 9,5 м. Поэтому необходим новый порт, которые сможет принимать контейнеровозы бОльшего размера и удовлетворить будущий спрос на грузы, – отмечают в Penta-Ocean Construction. – Матарби, который станет первым глубоководным портом в Бангладеш, сможет обрабатывать контейнеровозы вместимостью до 8 тыс. TEU».

    Ожидается, что новый порт снизит хроническую перегруженность порта Читтагонг, оптимизирует логистические операции с соседними странами и тем самым ускорит экономический рост в Бангладеш.

    Фото: Penta-Ocean Construction


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