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Мощности турецкого порта Мерсин расширяются
03.06.2025

Мощности турецкого порта Мерсин расширяются

    • В турецком порту Мерсин завершилась первая фаза создания нового контейнерного терминала East Med Hub стоимостью 455 млн долларов, сообщает Container News.

    Строительство терминала планируется закончить полностью в 2026 году. Пропускная способность East Med Hub увеличится с 2,6 млн TEU до 3,6 млн TEU. После реализации проекта порт сможет принимать одновременно два мегаконтейнеровоза вместимостью до 24 тыс. TEU.

    В первую фазу строительства входили работы по дноуглублению, увеличению причальной стенки с 500 м до 880 м и ее глубины до 17,5 м.

    Следующим фазой запланировано оснащение терминала 8 кранами на рельсовом ходу RMG, 4 причальными кранами-перегружателями STS, а также береговым электрическим оборудованием.

    Напомним, по итогам 2024 года порт Мерсин занимал пятое место по контейнерообороту среди турецких портов. За прошлый год Мерсин перевалил почти 1,9 млн TEU. По итогам 4 месяцев этого года порт поднялся на четвертое место, обработав чуть больше 596 тыс. TEU.

    Фото: Mersin International Port Management


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