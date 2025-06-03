Мощности турецкого порта Мерсин расширяются

В турецком порту Мерсин завершилась первая фаза создания нового контейнерного терминала East Med Hub стоимостью 455 млн долларов, сообщает Container News.

Строительство терминала планируется закончить полностью в 2026 году. Пропускная способность East Med Hub увеличится с 2,6 млн TEU до 3,6 млн TEU. После реализации проекта порт сможет принимать одновременно два мегаконтейнеровоза вместимостью до 24 тыс. TEU.

В первую фазу строительства входили работы по дноуглублению, увеличению причальной стенки с 500 м до 880 м и ее глубины до 17,5 м.

Следующим фазой запланировано оснащение терминала 8 кранами на рельсовом ходу RMG, 4 причальными кранами-перегружателями STS, а также береговым электрическим оборудованием.

Напомним, по итогам 2024 года порт Мерсин занимал пятое место по контейнерообороту среди турецких портов. За прошлый год Мерсин перевалил почти 1,9 млн TEU. По итогам 4 месяцев этого года порт поднялся на четвертое место, обработав чуть больше 596 тыс. TEU.

Фото: Mersin International Port Management