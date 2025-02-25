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Одобрено финансирование строительства нового озера-водохранилища для Панамского канала
25.02.2025

Одобрено финансирование строительства нового озера-водохранилища для Панамского канала

    • Совет директоров Администрации Панамского канала одобрил финансирование строительства нового озера-водохранилища в бассейне реки Индио. Реализация проекта позволить обеспечить пропускную способность канала, сообщает Splash.

    Стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов. Он включает строительство плотины, которое планируется начать строить в 2027 году и завершить через четыре года, самого водохранилища емкостью 1,5 млрд куб. м и почти 9-километрового тоннеля для прокачки воды непосредственно в бассейн Панамского канала. Ожидается, что озеро будет снабжать водой и два других искусственных озера, питающих кнал, – Гатун и Алахуэла.

    По данным Reuters, длина плотины составит 840 м, высота – 8,5 м. Емкость озера позволит в сухой сезон пропускать дополнительно до 15 судов. Новое озеро также поможет обеспечивать питьевой водой население Панамы.

    По данным первоначального обследования, проведенного Администрацией канала, проект потребует переселения свыше 2,2 тыс. человек.

    Напомним, в период с июня 2023 года по сентябрь 2024 года транзит через Панамский канал был ограничен из-за затянувшейся засухи. Были ограничения как по общему количеству транзитов, так и по осадке судов, а суда конкурировали за лимитированное число транзитные слотов.

    Несмотря на то, что к четвертому кварталу 2024 года работа канала начала нормализоваться, объемы перевозок через этот водный путь полностью еще не восстановилась. По данным BIMCO, с сентября 2024 года по январь 2025 года через канал прошли суда суммарной полной грузоподъемностью на 10% ниже среднего показателя в 2019-2021 годах.

    Фото: Администрация Панамского канала


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