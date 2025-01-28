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Строительная готовность Волховского шлюза превышает 80%
28.01.2025

Строительная готовность Волховского шлюза превышает 80%

    • Строительная готовность Волховского шлюза Ленинградской области превышает 80%, сообщается в телеграм-канале Минтранса России. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству шпунта и грунтовых анкеров на нижнем подходном канале, демонтаж причальных тумб и устройство металлического ограждения на разделительной стенке канала.

    Полное завершение работ по реконструкции планируется летом 2025 года.

    «Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и обеспечить бесперебойную навигацию по Волго-Балтийскому водному пути», — говорится в сообщении.

    Волховской шлюз, как часть Волховской гидроэлектростанции, является объектом культурного наследия федерального значения. ГЭС ввели в эксплуатацию 19 декабря 1926 года.

    Фото: телеграм-кагал Минтранса России


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