Строительная готовность Волховского шлюза превышает 80%

Строительная готовность Волховского шлюза Ленинградской области превышает 80%, сообщается в телеграм-канале Минтранса России. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству шпунта и грунтовых анкеров на нижнем подходном канале, демонтаж причальных тумб и устройство металлического ограждения на разделительной стенке канала.

Полное завершение работ по реконструкции планируется летом 2025 года.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить уровень безопасности гидротехнических сооружений и обеспечить бесперебойную навигацию по Волго-Балтийскому водному пути», — говорится в сообщении.

Волховской шлюз, как часть Волховской гидроэлектростанции, является объектом культурного наследия федерального значения. ГЭС ввели в эксплуатацию 19 декабря 1926 года.

Фото: телеграм-кагал Минтранса России