Общая строительная готовность Багаевского гидроузла превышает 60%

Общая строительная готовность гидроузла составляет более 60%, на строительной площадке задействовано свыше 1600 человек и 166 единиц техники, сообщает пресс-служба Минтранса.

Первый этап строительства основных объектов Багаевского гидроузла находится в завершающей стадии. Завершить работы планируется в 2025 году. В первый этап входит строительство шлюза, водосбросной плотины, поселка эксплуатационников, причально-направляющих сооружений и объектов производственного служебно-технического назначения.

В настоящее время на объекте продолжаются работы по монтажу и пусконаладке гидротехнического оборудования – затворов водосбросной плотины и створок ворот шлюза. Ведутся работы по внутренней отделке домов, устройству внутренних и наружных инженерных сетей.

Реализация проекта решит проблему обмеления Дона, обеспечив гарантированную глубину 4 метра на лимитирующем участке реки протяженностью 85 км. Пропускная способность участка превысит 19 тыс. судов в год.

Строительство Багаевского гидроузла ведется под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Фото: пресс-служба Минтранса