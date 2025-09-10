Информационно-аналитическое агентство
«Зеленый коридор» для инфраструктуры
10.09.2025

«Зеленый коридор» для инфраструктуры

    • С 1 сентября 2025 года вступили в силу ряд изменений в градостроительном законодательстве, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

    «Этой осенью начал действовать особый порядок проектирования и разрешительно-согласовательных процедур в части автомобильных пунктов пропуска и транспортных гидротехнических сооружений», — говорится в пресс-релизе.

    Начиная с 1 сентября 2025 года они отнесены в федеральном законе № 254-ФЗ к объектам, для которых установлены особенности регулирования в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры. В том числе перечень таких объектов дополнили:

    • здания, сооружения, необходимые для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
    • судоходные гидротехнические сооружения, включая различные виды шлюзов.

    Главное изменение заключается в том, что теперь у застройщиков (в соответствии со статьей 3 закона 254-ФЗ) появилась возможность начинать разработку проектной документации до утверждения документации по планировке территории (ДПТ).

    Также закон допускает возможность проводить экспертизу проектов даже при отсутствии утвержденной документации по планировке. Но при условии, что утвержденная ДПТ должна быть представлена не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока проведения государственной экспертизы. При этом выдача положительного заключения экспертизы до представления проекта планировки не допускается (часть 7 статьи 3 Закона № 254-ФЗ).

    Одно из важных нововведений — возможность временной эксплуатации гидротехнических сооружений. Это значит, что по закону теперь можно вводить в действие отдельные сооружения ГТС до завершения всего проекта и получения разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом главное условие для застройщика – подтвердить техническую готовность таких сооружений к временной эксплуатации.

    «Внесенные изменения при реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, например, таких как строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, позволят обеспечить пропуск судов через уже построенные, готовые к временной эксплуатации сооружения, до завершения строительства всех сооружений гидроузла. А значит, такие особенности в законодательстве помогут быстрее реализовывать крупные инфраструктурные проекты и развивать транспортную сеть нашей страны», — комментируют в Главгосэкспертизе.

    Перечисленные поправки в 254-ФЗ вступили в действие в соответствии с федеральным законом № 307-ФЗ от 31 июля 2025 года.

    Фото: ФГКУ «Росгранстрой»


  •  




