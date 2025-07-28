Восстановлено движение судов на Городецком гидроузле

Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале. Поздно вечером в субботу прошло шлюзование буксира РТ-332 ООО «Белфлот».
За первые сутки работы Городецкого гидроузла проведено шлюзование 9 круизных судов, а также 22 крупнотоннажных грузовых судов.
Это стало возможным благодаря слаженной высокопрофессиональной работе диспетчеров ФБУ «Администрация Волжского бассейна», почеркнули в Росморречфлоте.
Росморречфлот совместно с Росводресурсами обеспечил необходимый для судоходства уровень воды в районе Городецкого гидроузла.
Фото: Росморречфлот