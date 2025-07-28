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Восстановлено движение судов на Городецком гидроузле
28.07.2025

Восстановлено движение судов на Городецком гидроузле

    • Движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале. Поздно вечером в субботу прошло шлюзование буксира РТ-332 ООО «Белфлот».

    За первые сутки работы Городецкого гидроузла проведено шлюзование 9 круизных судов, а также 22 крупнотоннажных грузовых судов.

    Это стало возможным благодаря слаженной высокопрофессиональной работе диспетчеров ФБУ «Администрация Волжского бассейна», почеркнули в Росморречфлоте. 

    Росморречфлот совместно с Росводресурсами обеспечил необходимый для судоходства уровень воды в районе Городецкого гидроузла.

    Фото: Росморречфлот


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