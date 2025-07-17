Реконструкция гидросооружений Беломоро-Балтийского канала вышла на завершающую стадию

Реконструкция трех шлюзов и плотины Беломоро-Балтийского канала находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба Росморечфлота.
В настоящее время на шлюзе №2 ведутся завершающие работы: проводится ремонт зданий механизмов, благоустраивается прилегающая территория. Объект готов на 80%.
На шлюзе №14 также выполняется благоустройство, ремонт зданий центрального поста управления и зданий механизмов. Уровень строительной готовности составляет 46%.
Готовность шлюза №16 достигла 80%.
На плотине № 23 ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. Строительная готовность составляет 75%.
Онежское озеро и Беломорско-Балтийский канал обеспечивают связь европейской части России с Мировым океаном в обход балтийских, черноморских и средиземноморских проливов. Канал играет стратегическую роль в развитии Северного морского пути, открывая кратчайший и наиболее удобный выход в северные моря.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Фото: Росморречфлот