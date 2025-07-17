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Реконструкция гидросооружений Беломоро-Балтийского канала вышла на завершающую стадию
17.07.2025

Реконструкция гидросооружений Беломоро-Балтийского канала вышла на завершающую стадию

    • Реконструкция трех шлюзов и плотины Беломоро-Балтийского канала находится в завершающей стадии, сообщает пресс-служба Росморечфлота.

    В настоящее время на шлюзе №2 ведутся завершающие работы: проводится ремонт зданий механизмов, благоустраивается прилегающая территория. Объект готов на 80%.

    На шлюзе №14 также выполняется благоустройство, ремонт зданий центрального поста управления и зданий механизмов. Уровень строительной готовности составляет 46%.

    Готовность шлюза №16 достигла 80%.

    На плотине № 23 ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. Строительная готовность составляет 75%.

    Онежское озеро и Беломорско-Балтийский канал обеспечивают связь европейской части России с Мировым океаном в обход балтийских, черноморских и средиземноморских проливов. Канал играет стратегическую роль в развитии Северного морского пути, открывая кратчайший и наиболее удобный выход в северные моря.

    Работы ведутся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

    Фото: Росморречфлот


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