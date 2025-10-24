О модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко модернизацию Корсаковского порта, сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале.

По поручению Президента на базе порта создается логистический технопарк: будет обновлена инфраструктура и расширены границы портовой территории.

В результате к Рыбному порту смогут заходить грузовые суда с увеличенной осадкой, а пропускная способность Южного погрузочного района вырастет до 4 млн тонн грузов в год. Для региона — это новые рабочие места, инвестиции и повышение транспортной доступности.

Программа реализуется в три этапа. На первом будут реконструированы причалы Южного пирса и оградительного мола. Это позволит нарастить перевалку генеральных грузов и рыбной продукции, а также защитить акваторию южного погрузочного района морского порта Корсаков от влияния волн и штормов.

На втором этапе будет создана дополнительная акватория для приема крупных судов, а на третьем – реконструирован автодорожный мост и проведены работы по берегоукреплению.

В ходе встречи обсудили также вопросы синхронизации реконструкции с проведением дноуглубительных работ. Это позволит максимально эффективно реализовать все этапы программы.

Фото: Минтранс России