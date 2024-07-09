Третья очередь реконструкции в порту Корсаков

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на третью очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектными решениями предусмотрена реконструкция существующего моста, расположенного на внутриплощадочной промышленной автомобильной дороге. Именно она соединяет Южный погрузрайон с берегом. Эти мероприятия позволят обеспечить транспортную доступность и доставку грузов на причалы №1-№4 Южного погрузрайона. Также в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующего берегоукрепления», – отмечают в ведомстве.

Обновление инфраструктуры порта послужит импульсом для экономического развития Сахалинской области.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения документации на первую очередь реконструкции объектов в морском порту Корсаков.

Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

Генеральный проектировщик – ООО «Транспортное Проектирование».

Фото: портал правительства Сахалинской области