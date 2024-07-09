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Третья очередь реконструкции в порту Корсаков
09.07.2024

Третья очередь реконструкции в порту Корсаков

    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на третью очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

    «Проектными решениями предусмотрена реконструкция существующего моста, расположенного на внутриплощадочной промышленной автомобильной дороге. Именно она соединяет Южный погрузрайон с берегом. Эти мероприятия позволят обеспечить транспортную доступность и доставку грузов на причалы №1-№4 Южного погрузрайона. Также в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующего берегоукрепления», – отмечают в ведомстве.

    Обновление инфраструктуры порта послужит импульсом для экономического развития Сахалинской области.

    Напомним, ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения документации на первую очередь реконструкции объектов в морском порту Корсаков.

    Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

    Генеральный проектировщик – ООО «Транспортное Проектирование».

    Фото: портал правительства Сахалинской области


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