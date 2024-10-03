Завершается реконструкция старого Керакского тоннеля на Транссибе

В Амурской области «Бамстроймеханизация», дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя, завершает реконструкцию Керакского тоннеля царской эпохи на Транссибе, сообщили SeaNews в ГК 1520.

Старый Керакский тоннель, построенный в 1911 году, не отвечал современным требованиям по безопасности и был узким местом для пропуска возрастающего потока поездов. На смену ему на перегоне Ковали – Ульручьи дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя возвел новый Керакский тоннель, движение по нему открылось в 2023 году.

Строители укрепили своды и полностью обновили обделку старого тоннеля, чтобы защитить его от проникающих грунтовых вод и образования наледей. Также здесь смонтировали вентиляцию, систему отвода воды, пожарную сигнализацию.

После окончания всех работ тоннель длиной 909 метров будут использовать как эвакуационное и дренажное сооружение. Срок его службы составит порядка 100 лет.

Фото: ГК 1520