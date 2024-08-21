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НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
21.08.2024

НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год

    • «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело, в рамках программы наращивания мощностей контейнерного терминала НУТЭП в Новороссийске приступил к реконструкции глубоководного причала №38. Это позволит увеличить пропускную способность НУТЭП на 300 тыс. TEU до 1 млн TEU в год. Работы будут проводиться без остановки производственного цикла и завершатся к концу 2027 года.

    В ходе реконструкции планируется удлинить причальный фронт и создать дополнительные складские площадки. В результате реконструкции длина причала вырастет с 390 метров до 600 метров, ёмкость склада на причале – с 3 080 TEU до 4 830 TEU, площадь – с 4 га до 6,4 га.

    Глубоководный причал №38 был введен в эксплуатацию в 2019 году. Это позволило увеличить пропускную способность терминала в 2 раза, до 700 тыс. TEU. Общая сумма инвестиций в проект составила 125 млн долларов.

    «Удлинение причала №38 и, как следствие, наращивание мощностей контейнерного терминала позволит нам не только обеспечивать качественный сервис для клиентов в условиях растущего спроса, но и сформировать запас прочности на будущее», – отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

    НУТЭП был создан в 1994 году, с 2002 года он стал частью ГК «Дело». Терминал переваливает контейнерные, генеральные и рo-рo грузы. Контейнерооборот по итогам 2023 года составил 602,5 тыс. TEU (+3,4% к 2022 году).

    Фото: ГК «Дело»


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