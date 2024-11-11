«Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») в рамках программы реконструкции завершил модернизацию сетей электроснабжения собственного многофункционального контейнерного терминала Р-4 в Новороссийске.

Как пояснили в группе, это позволит предоставить клиентам услугу по хранению грузовых контейнеров с соблюдением температурного режима.

Новая трансформаторная подстанция позволяет подключить к электросети до 35 40-футовых рефрижераторных контейнеров. Ранее оказание такого вида услуги было ограничено из-за лимитов мощностей электроснабжения. Кроме того, появилась возможность использования ричстакеров на электрической тяге.

«Проект модернизации сетей электроснабжения является частью комплексного развития терминала Р-4, он позволяет обеспечить электроэнергией административно-бытовой корпус и склад временного хранения. В ближайших планах – увеличение количества рефрижераторных постов до 60 единиц, что позволит почти вдвое увеличить ёмкость хранения гружённых контейнеров с контролируемым температурным режимом», – отметил исполнительный директор Рускон Игорь Столовицкий.

Фото: ГК «Дело»