Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
11.11.2024

«Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») в рамках программы реконструкции завершил модернизацию сетей электроснабжения собственного многофункционального контейнерного терминала Р-4 в Новороссийске.

    Как пояснили в группе, это позволит предоставить клиентам услугу по хранению грузовых контейнеров с соблюдением температурного режима. 

    Новая трансформаторная подстанция позволяет подключить к электросети до 35 40-футовых рефрижераторных контейнеров. Ранее оказание такого вида услуги было ограничено из-за лимитов мощностей электроснабжения. Кроме того, появилась возможность использования ричстакеров на электрической тяге. 

    «Проект модернизации сетей электроснабжения является частью комплексного развития терминала Р-4, он позволяет обеспечить электроэнергией административно-бытовой корпус и склад временного хранения. В ближайших планах – увеличение количества рефрижераторных постов до 60 единиц, что позволит почти вдвое увеличить ёмкость хранения гружённых контейнеров с контролируемым температурным режимом», – отметил исполнительный директор Рускон Игорь Столовицкий.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.05.2024
    КСК обработал более миллиона тонн зерна в апреле
    Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний «Дело») установил абсолютный рекорд России, перевалив за […]
    АпрельГК "Дело"Зерновой терминалКСК
    0
    20.03.2024
    «Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов
    Из регионов Сибири и Центральной России в Китай
    «Забайкальский Агрохолдинг»Группа ДелоКонтейнерные перевозкиРускон
    0
    21.03.2024
    «Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК
    «Рускон» (входит в ГК «Дело») и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» договорились развивать экспортные перевозки грузов. […]
    «Архангельский ЦБК»РусконСоглашениеТрансРоссия
    0
    01.11.2024
    Новый таможенный склад в Москве
    «Рускон» открыл дополнительный таможенный склад на территории собственной площадки ООО «Транспортно-логистический контейнерный терминал».
    ГК "Дело"МоскваРусконтаможенный склад
    0
    02.07.2024
    Приоритетные автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном модернизируют
    За три года
    автомобильные пункты пропускаКазахстанМодернизацияРоссия
    0
    08.11.2024
    Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    После реконструкции
    ЗабайкальскМодернизацияПропускная способностьПункт пропуска
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.11.2024 «Рускон» модернизировал сети электроснабжения в Новороссийске
    11.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2024
    11.11.2024 Гетеборг по-прежнему рассчитывает на рекордный контейнерооборот
    08.11.2024 FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    08.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 45 неделя 2024
    08.11.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2024 снизился на 0,2%
    Госрегулирование Показать всё
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •