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ГК «Дело» открыла второй центр оценки качества зерна
23.04.2024

ГК «Дело» открыла второй центр оценки качества зерна

    • Зерновой терминал КСК (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело») ввёл в эксплуатацию второй центр, предназначенный для высокоточного анализа и оценки зерна, отгружаемого на экспорт через терминал.

    «Теперь проверка зерна, поступающего автотранспортом, будет производиться и за пределами города – в посёлке Владимировка. Благодаря этому на терминал будет поступать зерно, уже прошедшее проверку», – пояснили в группе.

    Новая лаборатория дополняет основную, которая продолжает работу на терминале. Оценка проводится по ряду факторов, таких как вес, влажность, присутствие сорных примесей, болезней и процентное содержание повреждённых зёрен. 

    Ранее для доступа автозерновозов в Новороссийск была организована «цифровая очередь», что позволило минимизировать нагрузку на дорожную сеть города за счёт приостановки движения машин в часы пик и перенаправления их на другие стоянки. 

    «Дополнительная проверка качества зерна за пределами жилых районов Новороссийска снизит нагрузку на городские дороги, сделает движение более свободным и безопасным. А высокоточный анализ и оценка продукции позволят значительно сократить количество некачественного зерна на рынке, тем самым защищая интересы потребителей», – отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

    Объем перевалки зерна через КСК составил в 2023 году 8,2 млн тонн, на 37% больше, чем в 2022 году, напомнили в ГК «Дело». Годовая пропускная способность терминала составляет 9 млн тонн в год, на терминале возможна обработка судов грузовместимостью 100 тыс. тонн с осадкой до 14,4 м.

    Фото: ГК «Дело»


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