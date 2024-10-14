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ГК «Дело» и Strategy Partners прогнозируют рост контейнерного рынка на 3,2%
14.10.2024

ГК «Дело» и Strategy Partners прогнозируют рост контейнерного рынка на 3,2%

    • Группа компаний «Дело» и консалтинговая компания Strategy Partners и выпустили совместное исследование российского рынка грузоперевозок, сообщили SeaNews в ГК «Дело».

    По прогнозам авторов исследования, контейнерный рынок России будет расти на 3,2% ежегодно до 2035 года. При этом более высокую динамику будет показывать экспортное направление, чему будут способствовать увеличение количества российских морских линий, наращивание торговли со странами глобального Юга и дальнейший рост контейнеризации грузов. Помешать развитию рынка могут ограничения на Восточном полигоне и возможное ужесточение санкционных мер.

    По словам Валерии Плотниковой, управляющего партнера Strategy Partners, «Совокупный международный товарооборот России может приблизиться к 1 трлн долларов США к 2030 году при условии развития логистической инфраструктуры. При этом вклад стран Большого Востока составит 40-50%, а потенциальный объем товарооборота России с этими странами, включая Китай и Индию, — 470-500 млрд долларов, на 30-40% больше, чем в 2023 году.

    «Чтобы максимально раскрыть потенциал торговли со странами Большого Востока, необходимо найти комплексное решение инфраструктурных и экономических проблем. Решение сложностей на Восточном полигоне и проработка альтернативных маршрутов — то, чего ждут все участники рынка», — отметила А.Плотникова.

    «Повышение эффективности транспортно-логистической отрасли страны во многом будет зависеть от реальных системных действий всех участников рынка: логистических операторов, экспортёров и импортёров, государства. Учитывая меняющийся рынок логистики, его колебания, такими действиями должны стать развитие логистической инфраструктуры на много лет вперёд, особенно на Дальнем Востоке и юге России, формирование международных хабов, качественных логистических и цифровых решений для конкуренции на глобальных рынках», — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу ГК «Дело» Максим Шишков.

    Фото: ГК «Дело» / Strategy Partners


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