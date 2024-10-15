«Рускон» и ГАП «Ресурс» договорились о расширении экспорта сельхозтоваров

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и группа агропредприятий «Ресурс» договорились о развитии транспортных решений для обеспечения эффективной логистики экспорта отечественных сельскохозяйственных товаров на рынки Азии и Ближнего Востока.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», соответствующий меморандум подписали 14 октября на площадке международного экспортного форума «Сделано в России» президент ООО «Рускон» Сергей Берёзкин и старший вице-президент, директор по внешним связям и ГАП «Ресурс» Дмитрий Антонов.

Стороны намерены формировать транспортно-логистические решения на основе действующих сервисов и активов ГК «Дело». Фокус усилий будет сосредоточен на услугах для экспорта мясных и птицеводческих продуктов, а также растительных масел ГАП «Ресурс» на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов. Помимо этого, стороны будут сотрудничать в рамках организации обратной загрузки.

Фото: ГАП «Ресурс»