ИТ-компания Группы «Дело» завершила интеграцию «Ролиса»

Компания «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело») успешно завершила процесс реорганизации, в результате которой в ее состав вошел разработчик цифровых решений для грузовой логистики и специализированного программного обеспечения для контейнерных и многофункциональных терминалов ООО «РОЛИС», приобретенного ранее у Глобал Портс.

Реорганизация является частью плана ГК «Дело», направленного на объединение ИТ-активов, централизацию и развитие ИТ-инфраструктуры, отметили в группе. План также включает в себя создание платформ для управления грузопотоком, внедрение инновационных цифровых сервисов и приложений, на основе ИИ и больших данных.

Также планируется интеграция ИТ-активов бэк-офиса для слаженной работы всех субхолдингов. «РОЛИС» будет основой для консолидации экспертизы в цифровизации контейнерных терминалов. Ожидается, что включение компании в «ДелоТех» упростит корпоративную структуру, оптимизирует затраты на разработку и сопровождение ИТ-систем, создаст единую систему управления ИТ и архитектуры сервисов.

«Вхождение «РОЛИС» в состав «ДелоТех» усилит экспертизу наших специалистов в части автоматизации морских терминалов, а также повысит эффективность использования имеющихся ресурсов Группы. Разработанный компанией РОЛИС спектр цифровых сервисов и приложений позволит оптимизировать исполнение заказов, отслеживать контейнеры по всей мультимодальной цепочке перевозки и автоматизировать процессы формирования документов. Это большой шаг для нас в части централизации ИТ-активов», – отметил директор по информационным технологиям Группы компаний «Дело», генеральный директор ООО «ДелоТех» Борис Сопельник.

Фото: «РОЛИС»