Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ИТ-компания Группы «Дело» завершила интеграцию «Ролиса»
23.08.2024

ИТ-компания Группы «Дело» завершила интеграцию «Ролиса»

    • Компания «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело») успешно завершила процесс реорганизации, в результате которой в ее состав вошел разработчик цифровых решений для грузовой логистики и специализированного программного обеспечения для контейнерных и многофункциональных терминалов ООО «РОЛИС», приобретенного ранее у Глобал Портс

    Реорганизация является частью плана ГК «Дело», направленного на объединение ИТ-активов, централизацию и развитие ИТ-инфраструктуры, отметили в группе. План также включает в себя создание платформ для управления грузопотоком, внедрение инновационных цифровых сервисов и приложений, на основе ИИ и больших данных.

    Также планируется интеграция ИТ-активов бэк-офиса для слаженной работы всех субхолдингов. «РОЛИС» будет основой для консолидации экспертизы в цифровизации контейнерных терминалов. Ожидается, что включение компании в «ДелоТех» упростит корпоративную структуру, оптимизирует затраты на разработку и сопровождение ИТ-систем, создаст единую систему управления ИТ и архитектуры сервисов.

    «Вхождение «РОЛИС» в состав «ДелоТех» усилит экспертизу наших специалистов в части автоматизации морских терминалов, а также повысит эффективность использования имеющихся ресурсов Группы. Разработанный компанией РОЛИС спектр цифровых сервисов и приложений позволит оптимизировать исполнение заказов, отслеживать контейнеры по всей мультимодальной цепочке перевозки и автоматизировать процессы формирования документов. Это большой шаг для нас в части централизации ИТ-активов», – отметил директор по информационным технологиям Группы компаний «Дело», генеральный директор ООО «ДелоТех» Борис Сопельник.

    Фото: «РОЛИС»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.08.2024
    НУТЭП сможет обрабатывать 1 млн TEU в год
    За счет реконструкции причала
    ГК "Дело"НУТЭППричалРеконструкция
    0
    23.04.2024
    ГК «Дело» открыла второй центр оценки качества зерна
    Для своего зернового терминала в Новороссийске
    ГК "Дело"ЗерноКСКЦентр оценки качества
    0
    16.05.2024
    «Дело» может создать совместное предприятие с китайской корпорацией C&D
    Представители Группы компаний «Дело» во главе с основателем, председателем Совета директоров Группы Сергеем Шишкарёвым […]
    ГК "Дело"ИнвестицииИнфраструктураКитай
    0
    16.07.2024
    11 лучших программ для грузоперевозок в 2024 году
    Управление транспортной логистикой играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного движения товаров от поставщиков к […]
    ITЛогистикапрограммное обеспечениеРейтинг
    0
    27.06.2024
    ГК «Дело» запустила перевозки сельхозпродукции из Красноярска в КНР через Забайкальск
    Группа компаний «Дело» расширила географию экспорта рапсового масла из России в Китай, организовав железнодорожный […]
    ГК "Дело"ЗабайкальскКитайсельхозпродукция
    0
    02.05.2024
    КСК обработал более миллиона тонн зерна в апреле
    Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний «Дело») установил абсолютный рекорд России, перевалив за […]
    АпрельГК "Дело"Зерновой терминалКСК
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.08.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 34 неделя 2024
    23.08.2024 РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах
    23.08.2024 FESCO начала отправки соевого масла во флекситанках из Орловской области в Китай
    23.08.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2024 в деталях
    23.08.2024 PIL заказал серию 13-тысячников
    22.08.2024 Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2024 Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам
    14.08.2024 Новое ограничение на вывоз бензина
    14.08.2024 Завершается формирование нового нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    14.08.2024 Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%
    14.08.2024 Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    12.08.2024 М.Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов ряда федеральных проектов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •