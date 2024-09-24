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Финансы и TEU Global Ports
24.09.2024

ГК «Дело» проанализирует данные о движении 5 тыс. контейнеров

    • Компания «ДелоТех» и стивидорный холдинг Глобал Портс (входят в Группу компаний «Дело») в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы РФ (НЦТЛП) проанализируют процесс движения и оформления 5 тыс. контейнеров, проходящих по мультимодальным маршрутам через «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» Глобал Портс в Санкт-Петербурге.

    Результаты лягут в основу разработки в НЦТЛП сервиса «единого окна» для участников контейнерного рынка. Как сообщает ГК «Дело», старт исследованию был дан 24 сентября на форуме «Цифровая транспортация».

    В ходе исследования ГК «Дело» консолидирует лучшие практики цифровизации на основе собственного опыта построения информационных систем в порту и Единого клиентского портала – информационной платформы для клиентов морских и тыловых терминалов Глобал Портс.

    Группа также выявит проблемные места на стыке информационных систем участников отрасли. На основе полученных результатов ГК «Дело» предложит решения для упрощения и повышения эффективности обмена данных внутри логистической цепочки.

    «Запуск НЦТЛП — важный шаг в цифровизации транспортно-логистической отрасли, который позволит повысить прозрачность и управляемость операций, а также укрепить взаимодействие между государством и бизнесом. Единое окно по взаимодействию с государственными органами – основной запрос бизнеса к НЦТЛП, и Группа компаний «Дело» готова делиться своими наработками и экспертизой для решения данной задачи», – отметил ИТ-директор ГК «Дело», генеральный директор ООО «ДелоТех» Борис Сопельник.

    Фото: Глобал Портс


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