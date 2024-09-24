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Дан старт мультимодальным перевозкам в рамках создания «ГосЛог»
24.09.2024

Дан старт мультимодальным перевозкам в рамках создания «ГосЛог»

    • На сессии «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Сделаем логистику действительно бесшовной», прошедшей сегодня в рамках Форума «Цифровая транспортация», дан старт двум мультимодальным маршрутам – FESCO и ГК «Дело». Одновременный запуск маршрутов состоялся из «Владивостокского морского торгового порта» (входит в FESCO) во Владивостоке и с «Первого контейнерного терминала» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минтранса.

    «ГосЛог» создается по поручению президента России и станет частью федерального проекта по цифровизации транспортной отрасли. Цель – сократить затраты на транспортировку на 16,5 % к 2030 году и увеличить долю электронных документов до 90%. Внедрение новой системы позволит повысить скорость доставки грузов с 409 км в сутки в 2022 году до 470 км в сутки к 2030 году и увеличить пропускную способность на 15%. Это, как ожидается, приведет к экономии 168 млрд рублей за счет снижения расходов на бумагу и оргтехнику.

    Всего разработано 11 маршрутов, в рамках которых будет отработан механизм перехода на электронный документооборот в логистике. В первую очередь, предстоит изучить все «подводные камни» на конкретных маршрутах: изучить, на каких этапах перевозки нужно внедрить ЭДО в первую очередь, где дублируются документы, подаваемые грузооформителем, а где электронные системы различных ведомств взаимодействуют не в полной мере.

    «Мы стремимся установить единые стандарты для взаимодействия всех участников транспортно-логистической отрасли и госорганов. Платформа объединит цифровые логистические сервисы и будет служить «одним окном» для общения между государством и перевозчиками. Мы работаем над проектом совместно с другими ведомствами – ФТС, ФНС, Россельхознадзор и Погранслужба ФСБ. Весь крупный бизнес заинтересован в создании этой платформы», – отметил заместитель Министра транспорта Дмитрий Баканов.

    «Сегодня на рынке существует серьезная проблема – отсутствие единого способа обмена документами для перевозок и разрешений. Участникам приходится заполнять значительное количество бумаг. Одной из целей создания платформы является внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок и для всех видов транспорта. Основа для этого уже заложена: два года работает Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), через систему еженедельно проходит свыше полумиллиона документов. Идет расширение применения системы на железнодорожные перевозки и водный транспорт», – говорится в пресс-релизе.

    В рамках отработки маршрутов будут задействованы органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели и операторы информационных систем электронных перевозочных документов. На маршрутах будут отработаны все типы перевозок: импорт, экспорт, внутренние перевозки и транзит. Будут использованы все виды транспорта: морской, автомобильный, железнодорожный и воздушный.

    Фото: Минтранс


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