Туапсинский балкерный терминал приобрел кран

Туапсинский балкерный терминал приобрел мостовой однобалочный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, сообщили SeaNews на терминале.

Оборудование смонтировали в боксе технического обслуживания и уже используют для работы с тяжеловесными объектами.

Ранее манипуляции, требующие разборки и дефектовки механизмов весом до 2,8-3,2 тонны, выполняли с применением автопогрузчика.

Оснащение бокса мостовым однобалочным краном позволит сократить время разборки оборудования, повысить безопасность труда работников, снизить трудоемкость ремонтных работ.

Проект реализован за счет инвестиционных средств ТБТ.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»