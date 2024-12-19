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Туапсинский балкерный терминал приобрел кран
19.12.2024

Туапсинский балкерный терминал приобрел кран

    • Туапсинский балкерный терминал приобрел мостовой однобалочный кран грузоподъемностью 3,2 тонн, сообщили SeaNews на терминале.

    Оборудование смонтировали в боксе технического обслуживания и уже используют для работы с тяжеловесными объектами.

    Ранее манипуляции, требующие разборки и дефектовки механизмов весом до 2,8-3,2 тонны, выполняли с применением автопогрузчика.

    Оснащение бокса мостовым однобалочным краном позволит сократить время разборки оборудования, повысить безопасность труда работников, снизить трудоемкость ремонтных работ.

    Проект реализован за счет инвестиционных средств ТБТ.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


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