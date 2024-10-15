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В тайваньском порту с судна упал кран
15.10.2024

В тайваньском порту с судна упал кран

    • В порту Келунг судно, принадлежащее китайскому производителю портового оборудования, повалило причальный кран во время швартовки для разгрузки двух новых кранов, сообщает Splash.

    Обошлось без пострадавших. Ущерб оценивается в 9,3 млн долларов. Причина инцидента расследуется.

    В момент инцидента судно двигалось со скоростью 1,9 узла. «На видео видно, как один из новых кранов на борту судна опрокидывается на старый, когда судно швартуется», – пишет издание.

    При падении крана были повреждены несколько порожних контейнеров и один груженый, а также ангар.

    Фото: China Container Terminal Corporation


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