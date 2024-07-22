Загруженность порта Гаосюн возрастает

Перегруженность портов Юго-Восточной Азии вынудила линейных операторов перенаправлять контейнеровозы в ключевой тайваньский порт Гаосюн, что, в свою очередь, привело к его загруженности, а также создало нагрузку на дорожную инфраструктуру, сообщает The Loadstar.

«Основные операторы пропускают судозаходы в Сингапур, Порт-Кланг и вьетнамский порт Цай Меп из-за заторов, вызванных нарушением расписания на фоне ситуации в регионе Красного море. Поэтому они решили вместо этого направить для перевалки часть контейнеров в Гаосюн», – сообщили в Taiwan International Ports Corporation.

В результате в июне порт Гаосюн обработал 815 тыс. контейнеров, что на 13% больше, чем в июне 2023 года. Из них 375 тыс. контейнеров – в трансшипменте (на 12% больше, чем годом ранее).

По данным EconDB, время ожидания для импортных контейнеров составляет 7 дней, для экспортных – 9 дней, в трансшипменте – 8 дней.

По данным eeSea, на прошлой неделе уровень загруженности в Гаосюне превзошел Сингапур по количеству судов, ожидающих швартовки. На 28-й неделе порядка 28% контейнеровозов в Гаосюне ожидали швартовки, тогда как в Сингапуре 22%. На этой неделе эти показатели составили 26% и 23% соответственно.

На прошлой неделе в интервью СМИ министр транспорта и коммуникаций Тайваня Ли Мэн-янь заявил, что на долю трех крупнейших тайваньских операторов линейных перевозок — Evegreen, Yang Ming и Wan Hai Lines — приходится 10% мировых контейнерных перевозок. В связи с этим власти Тайваня модернизируют портовую инфраструктуру порта Гаосюн.

Фото: порт Гаосюн