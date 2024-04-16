Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024
16.04.2024

Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024

    • Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2024 года вырос на 8,5% и достиг 12,45 млн TEU.

    Сингапур за отчетный период 2024 года обработал 9,97 млн TEU. По сравнению с показателем 3 месяцев 2023 года обработка контейнеров в Сингапуре увеличилась на 10,7%.

    В марте 2024 года Шанхай перевалил 4,15 млн TEU, на 9,2% больше, чем за предыдущий месяц и на 3,2% больше, чем в марте 2023 года.

    Через причалы Сингапура Ввотчетном месяце этого года прошло 3,49 млн TEU (плюс 10,1% к февралю 2024 и плюс 4,5% к марту 2023 года).


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.02.2024
    Безработные контейнеровозы на 29 января 2024 года
    Перенаправление контейнеровозов вокруг Африки по-прежнему поглощает свободные провозные мощности. По состоянию на 29 января 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024Безработные контейнеровозы
    0
    22.02.2024
    Контейнерные порты Турции, январь 2024
    Контейнерооборот Турции по итогам первого месяца 2024 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотТурция
    0
    20.03.2024
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2024
    Совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам первого месяца 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0
    01.04.2024
    Товарооборот Россия – Финляндия в январе 2024 года
      По данным финской таможни, в январе 2024 года из Финляндии в Россию было […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотФинляндия
    0
    27.03.2024
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2024 снизился на 9,1%
    В феврале 2024 года контейнерооборот портов Арктического бассейна снизился на 9,1% относительно показателя февраля […]
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.03.2024
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    16.04.2024 HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов
    16.04.2024 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024
    16.04.2024 MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •