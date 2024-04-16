Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2024 года вырос на 8,5% и достиг 12,45 млн TEU.

Сингапур за отчетный период 2024 года обработал 9,97 млн TEU. По сравнению с показателем 3 месяцев 2023 года обработка контейнеров в Сингапуре увеличилась на 10,7%.

В марте 2024 года Шанхай перевалил 4,15 млн TEU, на 9,2% больше, чем за предыдущий месяц и на 3,2% больше, чем в марте 2023 года.

Через причалы Сингапура Ввотчетном месяце этого года прошло 3,49 млн TEU (плюс 10,1% к февралю 2024 и плюс 4,5% к марту 2023 года).