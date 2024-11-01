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Судно, повалившее кран в тайваньском порту, выбросило на берег
01.11.2024

Судно, повалившее кран в тайваньском порту, выбросило на берег

    • Тяжеловесное судно Yu Zhou Qi Hang, принадлежащее китайскому производителю портовых кранов, у берегов Тайваня попало в сильнейший за последние 30 лет тайфун. Сильными порывами ветра его выбросило на берег, сообщает Maritime Executive.

    29 октября «Yu Zhou Qi Hang» вышел из порта Келунг и направился в Китай. На его борту было три портальных крана. Когда тайфун начал приближаться, судно потеряло ход и стало дрейфовать. Это заметили тайваньские спасатели, которые впоследствии смогли добраться до него и эвакуировать 17 человек экипажа.

    В результате происшествия один кран смыло за борт «Yu Zhou Qi Hang», а само судно выбросило на берег.

    Напомним, «Yu Zhou Qi Hang» две недели назад уже был участником происшествия. Тогда во время швартовки в порту Келунг для выгрузки новых кранов один из них повалил причальный кран.

    Фото: Maritime Executive / New Taipei City Government


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