Судно, повалившее кран в тайваньском порту, выбросило на берег

Тяжеловесное судно Yu Zhou Qi Hang, принадлежащее китайскому производителю портовых кранов, у берегов Тайваня попало в сильнейший за последние 30 лет тайфун. Сильными порывами ветра его выбросило на берег, сообщает Maritime Executive.

29 октября «Yu Zhou Qi Hang» вышел из порта Келунг и направился в Китай. На его борту было три портальных крана. Когда тайфун начал приближаться, судно потеряло ход и стало дрейфовать. Это заметили тайваньские спасатели, которые впоследствии смогли добраться до него и эвакуировать 17 человек экипажа.

В результате происшествия один кран смыло за борт «Yu Zhou Qi Hang», а само судно выбросило на берег.

Напомним, «Yu Zhou Qi Hang» две недели назад уже был участником происшествия. Тогда во время швартовки в порту Келунг для выгрузки новых кранов один из них повалил причальный кран.

Фото: Maritime Executive / New Taipei City Government