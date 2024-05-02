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На Тайване построили судно-неваляшку
02.05.2024

На Тайване построили судно-неваляшку

    • На Тайване завирусилось видео с судном-неваляшкой, построенным на местной верфи Lungteh Shipbuilding Company, сообщает Liberty Times Net. Ролик вызвал бурные обсуждения пользователей соцсетей.

    На видео – испытания пожарного судна, которое переворачивают в воде на 360 градусов, после чего оно менее чем за 10 секунд автоматически приходит в исходное положение, хотя эта функция больше присуща спасательным шлюпкам. Испытания проходили в порту Суао.

    Имя заказчика судна не раскрывается. 

    Фото и видео: Liberty Times Net

     

     

     


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