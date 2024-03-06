Предельная для работы буксиров в «Порту Эльга» толщина льда рассчитана 90 см

Ледовые буксиры для порта «Эльга» прошли испытания в специальной лаборатории на севере Китая. В результате рассчитана предельная для работы морских судов толщина льда, сообщается в Телеграм-канале «Эльгинский угольный проект».

В результате исследований была рассчитана предельная для работы судов толщина льда – 90 см, что превосходит необходимое для класса Arc 4 значение, отметили в компании.

Для проведения таких испытаний построен специальный ледовый бассейн. Условия на тестах максимально приближены к условиям работы судна.

Макет судна погружают в лабораторные льды и определяют, при какой толщине ледового покрова буксир способен выполнять свои задачи. Показатель для буксиров порта «Эльга» составил 90 см. Это больше необходимого значения для класса Arc 4.

Буксиры для работы в акватории угольного терминала строит китайская верфь.

Как сообщало ранее РИА «ФедералПресс», на первом этапе планируется строительство трех буксиров – «Хабаровск», «Манорский» и Шантары». Всего для выполнения швартовые операции в акватории угольного терминала «Порта Эльга» понадобится около 4-5 буксиров.

Угольный морской терминал «Порт Эльга» строится в районе мыса Манорский в Хабаровском крае. Территория терминала входит в границы морского порта Ванино.

Поставки угля на терминал будут осуществляться с Тихоокеанской железной дороги. «Порт Эльга» сможет принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax.

Фото из Телеграм-канала «Эльга»