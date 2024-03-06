Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Предельная для работы буксиров в «Порту Эльга» толщина льда рассчитана 90 см
06.03.2024

Предельная для работы буксиров в «Порту Эльга» толщина льда рассчитана 90 см

    • Ледовые буксиры для порта «Эльга» прошли испытания в специальной лаборатории на севере Китая. В результате рассчитана предельная для работы морских судов толщина льда, сообщается в Телеграм-канале «Эльгинский угольный проект».

    В результате исследований была рассчитана предельная для работы судов толщина льда – 90 см, что превосходит необходимое для класса Arc 4 значение, отметили в компании.

    Для проведения таких испытаний построен специальный ледовый бассейн. Условия на тестах максимально приближены к условиям работы судна.

    Макет судна погружают в лабораторные льды и определяют, при какой толщине ледового покрова буксир способен выполнять свои задачи. Показатель для буксиров порта «Эльга» составил 90 см. Это больше необходимого значения для класса Arc 4.

    Буксиры для работы в акватории угольного терминала строит китайская верфь.

    Как сообщало ранее РИА «ФедералПресс», на первом этапе планируется строительство трех буксиров – «Хабаровск», «Манорский» и Шантары». Всего для выполнения швартовые операции в акватории угольного терминала «Порта Эльга» понадобится около 4-5 буксиров.

    Угольный морской терминал «Порт Эльга» строится в районе мыса Манорский в Хабаровском крае. Территория терминала входит в границы морского порта Ванино.

    Поставки угля на терминал будут осуществляться с Тихоокеанской железной дороги. «Порт Эльга» сможет принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax. 

    Фото из Телеграм-канала «Эльга»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2024
    MSC испытывает «ветровое стекло» на своем контейнеровозе
    MSC последней из крупнейших контейнерных линий проводит испытания на своем контейнеровозе технологии «ветрового стекла», […]
    CMA CGMMSCONEветровой дефлектор
    0
    08.02.2024
    Maersk выводит буксирный бизнес из состава группы
    A.P. Moller – Maersk принял решение вывести из состава группы свой буксирный бизнес Svitzer. […]
    MaerskSvitzerБуксиры
    0
    06.03.2024
    Границы морского порта Ванино расширили
    В соответствии с распоряжением правительства России от 14.02.2024 №338-р принято решение о расширении границ […]
    ВаниноГраницы портапорт ЭльгаУголь
    0
    13.02.2024
    Буксиры для «Порта Эльга»
    Компания «Эльга» заключила контракт с китайской верфью на строительство буксиров ледового класса Аrc4, сообщается […]
    Буксирыпорт ЭльгаУголь
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2024 FESCO сменила порт трансшипмента для Бангладеш
    07.03.2024 У MSC самая большая доля на трейде Азия – Европа
    07.03.2024 Все порты Финляндии, январь 2024 года
    07.03.2024 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2024 года
    07.03.2024 На линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходит контейнеровоз
    07.03.2024 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2024 года: перевозки выросли на 11,1%
    Госрегулирование Показать всё
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    01.03.2024 «Время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут» – В.Путин
    29.02.2024 В.Путин снова предложил зарубежным логистическим компаниям использовать Севморпуть
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •