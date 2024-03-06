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Границы морского порта Ванино расширили
06.03.2024

Границы морского порта Ванино расширили

    • В соответствии с распоряжением правительства России от 14.02.2024 №338-р принято решение о расширении границ морского порта Ванино. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Это решение принято в целях создания искусственных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, входящих в состав угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский проектной мощностью до 30 млн тонн в год и являющихся объектами инфраструктуры морского порта Ванино.

    Создаваемые искусственные земельные участки будут отнесены к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с видом разрешенного использования «водный транспорт».

    Ранее, в октябре 2023 года, правительством России было принято решение о включении в границы территории морского порта Ванино земельных участков и участков, предназначенных для строительства угольного терминала.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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