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Первое судно в порту Эльга
15.04.2024

Первое судно в порту Эльга

    • К грузовому причалу №1 морского терминала «Порт Эльга», который строится в Хабаровском крае, пришвартовалось первое судно — теплоход «Геннадий Цыганков». Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

    «Исторический момент: первый сухогруз поставлен к причалу N1 морского порта Эльга, строящегося ударными темпами в Хабаровском крае! Процесс швартовки среди льдов в апреле особенно впечатляет», – написал М.Дегтярев.

    Напомним, угольный терминал является частью дальневосточного логистического кластера ЭЛСИ. Мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Уголь с Эльгинского месторождения будет поступать по Тихоокеанской железной дороге.

    По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно до 4 судов дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое.

    Фото / скриншот: телеграм -канал Михаила Дегтярева


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