Первое судно в порту Эльга

К грузовому причалу №1 морского терминала «Порт Эльга», который строится в Хабаровском крае, пришвартовалось первое судно — теплоход «Геннадий Цыганков». Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Исторический момент: первый сухогруз поставлен к причалу N1 морского порта Эльга, строящегося ударными темпами в Хабаровском крае! Процесс швартовки среди льдов в апреле особенно впечатляет», – написал М.Дегтярев.

Напомним, угольный терминал является частью дальневосточного логистического кластера ЭЛСИ. Мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Уголь с Эльгинского месторождения будет поступать по Тихоокеанской железной дороге.

По окончании строительства терминал сможет принимать одновременно до 4 судов дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое.

Фото / скриншот: телеграм -канал Михаила Дегтярева