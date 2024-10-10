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Общая строительная готовность объектов Тихоокеанской дороги и порта Эльга более 70%
10.10.2024

Общая строительная готовность объектов Тихоокеанской дороги и порта Эльга более 70%

    • Общая строительная готовность объектов Тихоокеанской дороги и порта Эльга составляет более 70%, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе инспекции хода строительства угольного морского терминала порт Эльга.

    «Основная цель инвестпроектов по строительству Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга – экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Их реализация позволит к 2026 году обеспечить доставку угля до 30 млн тонн в год, – цитирует пресс-служба регионального правительства Д.Демешина. – Провозная способность новой железной дороги может быть и увеличена до 50 млн тонн в год к 2027 году».

    С начала строительства, с февраля 2022 года, проложено более 480 км железной дороги. Ее протяженность составит 531 км, развернутая длина с учетом разъездов и станций будет равна 626 км.

    Сейчас на терминале по перевалке угля завершено строительство причала №1, смонтировано технологическое оборудование. Готовность причала № 2 составляет 90%, причала №3 – 35%, №4 – готовность 20%.

    «Новая дорога, сопоставимая с БАМом по объемам и по перевалке угля, – это очень важный объект. Мы рассчитываем, что уже к концу года здесь пойдет наш, отечественный уголь, на все страны Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал губернатор, находясь на крайней точке частной железной дороги.

    При проектировании угольного терминала учтены все экологические требования. На терминал сырье будет поступать после обработки специальным составом, предотвращающим смерзание и пыление.

    Кроме того, по словам главы региона, на территории угольного терминала в районе мыса Манорский ведется строительство вахтового поселка и зданий, сооружений пункта пропуска через государственную границу.

    Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении в границы территории опережающего развития земельных участков и участков акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестпроекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.

    Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края


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