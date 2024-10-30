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Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
30.10.2024

Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс сообщил об обновлении парка техники своего морского контейнерного терминала «Моби Дик» в Кронштадте.

    Осенью терминал получил новые тягач и погрузчик. Еще две аналогичные единицы техники поступят на «Моби Дик» до конца года.

    Расширение парка оборудования кронштадтского терминала происходит на фоне роста грузооборота в Балтийском бассейне, пояснили в Глобал Портс. Объем перевалки контейнеров на северо-западных морских терминалах холдинга по итогам 9 месяцев 2024 года вырос в три раза год к году и составил 482 тыс. TEU. «Моби Дик» за три квартала 2024 года обработал 31,3 тыс. TEU, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

    Новые тягачи и погрузчики обладают высокой маневренностью и улучшенной системой управления. Техника позволит более эффективно транспортировать контейнерные и генеральные грузы

    Фото: Глобал Портс


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