Новый сервис Петербург – Калининград

Многофункциональный морской терминал «Петролеспорт» (входит в стивидорный холдинг Глобал Портс Группы компаний «Дело») начал обслуживать новый регулярный контейнерный сервис, связывающий Санкт-Петербург и Калининград, сообщили SeaNews в Глобал Портс. Организатор сервиса – Группа компаний «Новик» из Калининградской области.

На маршруте Санкт-Петербург – Калининград – Санкт-Петербург работает специализированное судно «Новик Мария». Контейнеровоз вмещает 350 40-футовых и 60 20-футовых контейнеров, в том числе 230 рефрижераторных. Это позволит расширить номенклатуру перевозимых термочувствительных грузов за счет фармацевтических товаров, мясомолочной продукции, свежих овощей и фруктов.

Судозаходы на «Петролеспорт» в рамках сервиса будут совершаться еженедельно. «Новик Мария» вышла в первый рейс 9 мая. 11 мая судно пришвартовалось у причала «Петролеспорта» и на следующий день ушло в Калининград.

Фото: пресс-служба Глобал Портс