Первый судозаход Newnew Shipping на УЛКТ

«Усть-Лужский контейнерный терминал» впервые принял контейнерное судно «NewNew Star» китайской морской линии Hainan Yangpu Newnew Shipping Company, сообщили SeaNews в Глобал Портс. На борт судна было погружено более 400 40-футовых контейнеров.

Грузовую номенклатуру составили экспортные товары отечественного лесопромышленного комплекса: фанера, шпон, пиломатериалы. Из Усть-Луги судно проследует по маршруту через порт выгрузки Александрия и далее в порты выгрузки в КНР – Тяньцзинь, Циндао, Шанхай и Наньша (Гуанчжоу).

Контейнеровместимость «NewNew Star» составляет 3534 TEU. При полной загрузке его осадка превышает допустимую для акватории Большого порта Санкт-Петербург, поэтому погрузка проводилась в два этапа: основная часть – на «Первом контейнерном терминале» в Санкт-Петербурге, еще 412 контейнеров было догружено на УЛКТ.

В отличие от петербургских терминалов, ограниченных в своих возможностях глубиной подходного канала, УЛКТ, расположенный в глубоководном порту Усть-Луга, может принимать крупные суда с осадкой более 12 м, отметили в Глобал Портс.

Напомним, Newnew Shipping Company открыла сервис на Петербург из Китая в прошлом году, первый судозаход на ПКТ состоялся 17 марта 2023 года.

Фото: Глобал Портс