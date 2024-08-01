УЛКТ готов принимать Panamax’ы

«Усть-Лужский контейнерный терминал» выполнил комплекс мероприятий по увеличению гарантированной осадки судов у собственных причалов с 12,1 м до 12,6 м, сообщили SeaNews в Глобал Портс. Новая допустимая осадка установлена распоряжением капитана морского порта Усть-Луга от 17 июля 2024 года.

Теперь УЛКТ сможет принимать контейнеровозы и сухогрузы типоразмера Panamax с осадкой до 12,6 м, водоизмещением до 65 000 тонн, длиной до 320 м, шириной до 32,3 м и высотой до 57,9 м. Контейнерная вместимость таких судов обычно составляет около 5000 TEU.

Для клиентов Глобал Портс, отметили в группе, это создаст дополнительные возможности использовать суда большей вместимости и за счёт этого увеличить собственную эффективность благодаря снижению логистических и временных издержек.

Фото: Глобал Портс