Казахстанский морской терминал Ерсай принял первые суда

27 мая морской терминал Ерсай, входящий в состав порта Курык, принял первые два сухогруза «Николай Псомиади» и «Омский 105» с проектными негабаритными грузами на борту для компании «AKSA Energy», осуществлявшей строительство новых энергоблоков на Талимарджанской ТЭС в Узбекистане. Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области в своем Телеграм-канале, судозаход осуществлен в рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов.

Отмечается, что ТОО «ERSAI» (совместное предприятие ERC Holding и Saipem International B.V.) в Каракиянском районе, прекратившее свою деятельность несколько лет назад, сменило направление работы и вновь открылось.

Максимальный вес одной единицы доставленного груза достигает 300 тонн. После перегрузки спецтранспортом груз идет через пограничный пост «Тажен» до места назначения. Генеральным перевозчиком по данному проекту является компания CJ ICM Logistics.

В настоящее время морской терминал Ерсай включает 7 причалов протяженностью 1300 метров. Он оснащен 25 единицами грузоподъемных устройств, позволяющих обрабатывать крупногабаритные грузы весом до 1000 тонн.

Терминал оборудован железнодорожными и автомобильными подъездными путями. На его территории созданы полноценные условия проживания и работы персонала, обеспечена дополнительная инфраструктура (общежития, офисы, столовая, спортивный зал).

«Дальнейшее развитие и эксплуатация морского терминала ЕРСАЙ значительно повысит транспортный потенциал Мангистауской области и порта Курык. Это, в свою очередь, позволит расширить спектр портовых услуг, увеличить грузооборот и создать новые рабочие места в Каракиянском районе», – пишет Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

Фото из Телеграм-канала Центра общественных коммуникаций Мангистауской области