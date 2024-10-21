В порту Курык начал работать зерновой терминал

С зернового терминала «Саржа» в порту Курык (Казахстан) прошла первая отгрузка зерна. Об этом SeaNews рассказали в компании SEMURG INVEST, которая является девелопером проекта и оператором терминала.

Первая очередь терминала имеет пропускную способность до 240 тыс. тонн в год. Полная реализация этого проекта позволит переваливать до 1,5 миллион тонн зерна в год.

Как отмечает оператор, зерновой терминал Многофункционального морского терминала «Саржа» сыграет важную роль в развитии Среднего коридора, поскольку он значительно расширит возможности для перевалки и экспорта зерна через Каспийское море, повысит транспортную эффективность маршрута, а также увеличит грузооборот. «Терминал будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры и облегчит доступ к новым рынкам для сельскохозяйственной продукции, что делает Средний коридор более привлекательным для международных партнеров», – рассказали в SEMURG INVEST.

SEMURG INVEST совместно с партнерами к настоящему времени построила собственные подъездные железнодорожные пути протяженностью 16 км, два причала, терминал генеральных грузов и первую фазу зернового терминала, а также склад временного хранения и TIR-стоянка.

В рамках проекта многофункционального морского терминала «Саржа» будет построено еще несколько терминалов, в том числе, терминал наливных грузов и универсальный терминал, а также транспортно-логистический комплекс.

Как отметил Нуржан Марабаев, генеральный директор компании SEMURG INVEST, завершение строительства всех терминалов ММТ «Саржа» к 2030 году позволит увеличить пропускную способность Среднего коридора на 11 млн тонн в год.

Также он рассказал, что с ноября 2023 года была начата операционная деятельность терминала генеральных грузов. На сегодняшний день на через Многофункциональный морской комплекс «Саржа» переваливаются такие грузы, как металлы, удобрения и зерно.

В настоящее время в акватории порта ведутся дноуглубительные работы, которые планируется завершить в конце 2024 года, по завершению работ порт Курык станет одним из самых глубоких портов на Каспийском море, отмечают в компании.

Фото: SEMURG INVEST