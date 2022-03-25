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Порт Курык наращивает мощности
25.03.2022

Порт Курык наращивает мощности

    • В порту Курык (Казахстан) завершаются работы по развитию внутрипортовой инфраструктуры Многофункционального морского терминала «Саржа». Как рассказали SeaNews в ТОО «SEMURG INVEST», являющемся оператором терминала, в этом году планируется ввести в эксплуатацию подъездные железнодорожные пути протяженностью 11,6 км, два новых причала и первую очередь терминала генеральных грузов.

    Полная реализация проекта, предполагающего строительство новых специализированных терминалов, позволит увеличить грузооборот порта до 14 млн тонн в год и расширить номенклатуру переваливаемых грузов за счет генеральных, контейнерных и насыпных грузов, а также зерновых и нефтеналива.

    Проект реализуется в сотрудничестве с АО «НК «КТЖ», национальным оператором железных дорог Казахстана. Как отмечают в SEMURG INVEST, значительно возросший интерес к транскаспийскому маршруту потребовал ускорить реализацию планов по развитию порта.


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