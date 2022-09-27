Литва хочет больше казахстанских грузов

На фоне падения транзита грузов по Литовской железной дороге и через Клайпедский морской порт, в частности из-за принятого решения в конце прошлого года о запрете перевозок грузов «Беларуськалия», которые в свою очередь переориентировались на российские порты, правительство Литвы активно стремится привлечь больше грузов из Казахстана.

На прошлой неделе литовская делегация во главе с вице-министром транспорта и коммуникаций Юлиусом Скачкаускасом представила потенциал транспортной системы страны руководителям Министерства индустрии и развития инфраструктуры Казахстана, властям города Алматы и представителям бизнеса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Литвы. Вопросы перевозки грузов автомобильным транспортом обсуждались на заседании Литовско-Казахстанской интегрированной комиссии.

Ю. Скачкаускас предложил Казахстану использовать больше транзита через Литву для перевозки грузов в Европу и другие страны мира.

Также возможности более широкого сотрудничества обсудили вице-министр транспорта и коммуникаций и генеральный директор Союза казахстанских перевозчиков «Kazlogistics» Джерлан Абсатов, который также является сопредседателем Литовско-казахстанского делового совета, а также представители казахстанских железных дорог и руководители компании «Atasu Group», которая в настоящее время ведет переговоры с AB «LTG Cargo» о грузоперевозках.

Отметим, что летом этого года компания LTG Cargo подписала первые договоры с казахстанскими компаниями о перевозке грузов. Так, LTG Cargo договорилась с казахстанской транспортной компанией Eurasian Vectorо перевозке в 2022 году в Клайпедский порт 13 тыс. тонн металлических сплавов.

По информации министерства транспорта и коммуникаций Литвы, в первой половине этого года перевозки грузов из Казахстана автомобильным транспортом увеличились на 7 % по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Общий оборот торговли Литвы с Казахстаном в 2021 году составил 1,45 млрд евро.

Фото: министерство транспорта и коммуникаций Литвы