Литва возобновляет жд транзит на Калининград

«Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград, сообщили «Известия» в пятницу со ссылкой на представителя ЛЖД. По его словам, допускается провоз товаров, необходимых для полноценного обеспечения региона. Все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

Ранее, напомнило издание, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться.

Кроме того, отмечают «Известия», А.Алиханов пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. тонн в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные грузовые автотранспортом.

Напомним, запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область по железной дороге через территорию Литвы вступил в силу с 18 июня, затем ограничения были распространены на перевозки автотранспортом.

Фото: КЖД