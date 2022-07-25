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Литва перекрывает калининградский транзит
25.07.2022

Литва возобновляет жд транзит на Калининград

    • «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград, сообщили «Известия» в пятницу со ссылкой на представителя ЛЖД. По его словам, допускается провоз товаров, необходимых для полноценного обеспечения региона. Все данные о поставках будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

    Ранее, напомнило издание, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться.

    Кроме того, отмечают «Известия», А.Алиханов пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. тонн в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные грузовые автотранспортом.

    Напомним, запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область по железной дороге через территорию Литвы вступил в силу с 18 июня, затем ограничения были распространены на перевозки автотранспортом.

    Фото: КЖД

     


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