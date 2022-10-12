В порту Курык построят многофункциональный морской терминал

К 2025 году в порту Курык планируется построить многофункциональный морской терминал «Саржа», сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан со ссылкой на заявление министра Каирбека Ускенбаева в ходе встречи с представителями Abu Dhabi Ports Group.

Проект предполагает строительство зернового и универсального терминалов, терминалов наливных и генеральных грузов, а также транспортно-логистического центра. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность портов Казахстана еще на 9,4 млн тонн.

Кроме того, речь шла о создании к 2025 году контейнерного хаба в порту Актау. «В целях повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов реализация предполагается в формате совместного предприятия и на базе свободной экономической зоны «Морпорт Актау». Стоимость проекта – 13,7 млрд тенге (28,9 млн долларов), срок реализации – 2025 год. Проект позволит увеличить объем контейнерных перевозок с 40 тыс. до 215 тысяч TEU в год, – сказал К.Ускенбаев. – Проекты планируется реализовать за счет частных инвестиции. В случае заинтересованности мы также готовы рассмотреть предложения Abu Dhabi Ports Group».

По словам К.Ускенбаева, на сегодняшний день уже реализованы проекты по расширению порта Актау и строительству паромного комплекса в порту Курык. «Благодаря этому обеспечена транспортировка грузов во все порты прикаспийских стран и по международным маршрутам «Север-Юг» и ТМТМ. Пропускная способность казахстанских портов Актау и Курык сейчас превышает 21 млн тонн грузов в год», – отметил министр.

Фото: пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан