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Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск
06.06.2022

Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан

    • Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Китая в Калининград через территорию Казахстана.

    Как сообщили SeaNews в группе, состав из 42 сорокафутовых контейнеров FESCO с комплектующими для электроники отправился из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) 29 мая.

    На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры будут перегружены на подвижной состав колеи 1520 и далее проследуют до станции Черняховск Калининградской области.

    Маршрут пройдет по территории Китая, Казахстана, России, Беларуси и Литвы. Транзитное время составит 20 дней.


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