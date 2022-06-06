Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан

Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Китая в Калининград через территорию Казахстана.

Как сообщили SeaNews в группе, состав из 42 сорокафутовых контейнеров FESCO с комплектующими для электроники отправился из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) 29 мая.

На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры будут перегружены на подвижной состав колеи 1520 и далее проследуют до станции Черняховск Калининградской области.

Маршрут пройдет по территории Китая, Казахстана, России, Беларуси и Литвы. Транзитное время составит 20 дней.