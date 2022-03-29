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Казахстан планирует создать контейнерный хаб в порту Актау
29.03.2022

Казахстан планирует создать контейнерный хаб в порту Актау

    • Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.

    «Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов», – сказал он.

    По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны «Морской порт Актау», – пояснил глава ведомства.

    Как сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, для реализации проекта по созданию контейнерного хаба проведены переговоры с сингапурской PSA International.

    Кроме того, планируется привлечение парка мировых контейнерных операторов Maersk, MSC и Cosco Shipping.

    В пресс-релизе министерства отмечается, что также планируется пополнение торгового флота 4 паромами с привлечением частного бизнеса.

    Ожидается, что в 2022 году объемы перевозок через морские порты Актау и Курык составят до 10 млн тонн с учетом переориентации порядка 4 млн тонн экспортных грузов.

    Фото: сайт порта Актау


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