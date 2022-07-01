3,5 тыс. поездов Китай – Европа с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества

В январе-мае 2022 года с базы китайско-казахстанского логистического сотрудничества (ККЛС) в Среднюю Азию и Европу был отправлен 321 грузовой поезд, на 41% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года. Составы перевезли в общей сложности 22 тыс. TEU (+18,8%), сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные таможенной статистики.

База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане была запущена в эксплуатацию в 2017 году. На сегодняшний день с нее на регулярной основе отправляется шесть международных железнодорожных маршрутов, которые охватывают 104 грузовых терминала в пяти странах Средней Азии, а также в Турции, России и Германии. По информации Ляньюньганской таможни, за 5 лет с начала функционирования этй базы количество отправлений грузовых составов по эти направлениям превысило 3,5 тысячи.

Как отмечают в Xinhua, за последние пять лет эффективность транзитных перевозок с базы увеличилась на 75%, что позволило предприятиям сократить издержки на экспорт продукции на 60%.

По словам генерального директора одной из логистических компаний, базирующихся на ККЛС, раньше для перевозки небольших партий требовалось много времени, чтобы собрать достаточное количество товаров для полной загрузки контейнера, а теперь благодаря внедрению схемы загрузки контейнера грузами разных видов и разных размеров удается сэкономить по меньшей мере 100 тыс. долларов на транспортных расходах.

В настоящее время база ККЛС обеспечивает бесперебойную стыковку глубоководных портов, океанских линий, железнодорожных маршрутов Китай – Европа и логистических терминалов. На базе ККЛС для дальнейшего транзита консолидируются различные товары, начиная от строительной техники и производственных деталей и заканчивая бытовой техникой и предметами первой необходимости.

Фото: Xinhua