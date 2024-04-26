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Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
26.04.2024

Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом

    • Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл в Координационном центре Правительства заседание в рамках инцидента «Поставки нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом» с участием руководителей и представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Минфина, «РЖД», Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, Аналитического центра при Правительстве и нефтяных компаний.

    Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны обсудили поставки на внутренний рынок бензина и дизеля с нефтеперерабатывающих заводов по железной дороге для удовлетворения спроса потребителей и соблюдение сроков поставки. По информации Минэнерго, производство бензина и дизельного топлива в апреле стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объёмы прошлого года, экспорт снижен. Динамика розничных цен на топливо на текущий период находится на уровне ниже инфляции.

    Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и «РЖД» планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки. Он также дал поручение Федеральной антимонопольной службе проанализировать случаи превышения розничных цен на АЗС над ценами мелкого опта в регионах Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока и устранить диспаритет.

    Фото: пресс-служба Правительства РФ


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