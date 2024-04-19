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Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
19.04.2024

Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК

    • В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в области судостроения, сообщает пресс-служба правительства РФ. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по вопросу развития Объединенной судостроительной корпорации, состоявшейся 26 марта.

    Отвечать за выполнение этой задачи будут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Документ должен быть представлен в правительство до 25 декабря. Реализация комплекса мер будет рассчитана на срок до 2035 года.

    «Президент подчеркивал, что необходимо более активно развивать собственные компетенции в области судостроения, добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам», – отмечал на стратегической сессии М.Мишустин.

    Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учётом анализа рынков судостроения и трендов их развития.

    Также Минпромторгу совместно с Минтрансом, Минсельхозом, Минвостокразвития и Минфином поручено до 30 октября представить предложения по расширению программ льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, в том числе проработать вопрос о расширении количества их операторов. Предложения по финансированию таких программ будут подготовлены Минфином и Минпромторгом до 27 ноября.

    Отдельный блок поручений касается непосредственно развития Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит до 80% всех судостроительных мощностей.

    В частности, Минпромторгу совместно с Банком ВТБ до 3 июля необходимо обеспечить разработку инвестиционной программы этой корпорации. В программу должны быть включены мероприятия по обновлению существующих и созданию новых производственных мощностей для достижения заявленных стратегических целей развития корпорации до 2035 года.

    Кроме того, до 2 октября Минпромторгу поручено обеспечить доработку и утверждение стратегии развития Объединённой судостроительной корпорации, предусмотрев внедрение лучших практик Координационного центра правительства по мониторингу и координации исполнения мероприятий стратегического развития.


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