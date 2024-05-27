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ОСК начала отгрузку катеров проекта МС001 для МЧС
27.05.2024

ОСК начала отгрузку катеров проекта МС001 для МЧС

    • На судостроительном заводе ОСК «Вымпел» началась отгрузка катеров, построенных по заказу МЧС России. Четыре катера проекта МС001 погружены на автомобильные тралы, упакованы в транспортировочную плёнку и отправлены в Подмосковье, сообщает пресс-служба ОСК. Всего Государственной инспекции по маломерным судам Московской области будет передано 11 катеров этого проекта.

    На сегодняшний день 22 катера проекта МС001 из 44 построенных прошли процедуру предъявления Военному представительству МЧС России и в ближайшее время будут отправлены к местам базирования в различные регионы страны. Приемка катеров продолжается.

    Головное судно проекта прошло полный цикл испытаний. Корпус судна выполнен из алюминиево-магниевого сплава, надстройка изготовлена из композитного материала. Длина катера – 6 метров, скорость — до 75 км/ч.

    Катера проекта МС001 предназначены для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море. Технический проект катеров разработан ЦМКБ ОСК «Алмаз». Рабочая конструкторская документация разработана на заводе «Вымпел».

    Фото: ОСК


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