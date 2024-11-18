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Минпромторг подготовит программу ремонта судов
18.11.2024

Минпромторг подготовит программу ремонта судов

    • Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию Арктической зоны, которая состоялась 22 октября, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    В частности, Минпромторгу поручено, с учетом анализа потребности в услугах судоремонта действующего перспективного флота Арктической зоны, оценить состояние производственных мощностей предприятий, задействованных в обслуживании и техническом ремонте арктического флота, возможность удовлетворения потребности в судоремонте на существующих мощностях, целесообразность модернизации и расширения имеющихся доковых мощностей.

    До 1 июня Минпромторг должен подготовить программу судоремонта судов, эксплуатирующихся в Арктическом регионе.


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