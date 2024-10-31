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Система поиска и спасания может быть номинирована на соискание Нобелевской премии
31.10.2024

Система поиска и спасания может быть номинирована на соискание Нобелевской премии

    • Международная программа поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ может быть номинирована на соискание Нобелевской премии мира. С момента первого применения международной спутниковой системы в 1982 году провели 19 883 поисково-спасательных операций и спасли 63 745 человек, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    «Международная спутниковая система КОСПАС-САРСАТ предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов и других объектов, попавших в аварию», – говорится в пресс-релизе.

    С инициативой о выдвижении программы на соискание премии выступила делегация Катара на 71-й сессии открытого Совета международной программы КОСПАС-САРСАТ, которая состоялась 21-24 октября в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Участие приняли более 200 делегатов из 36 государств-членов. От России участие приняли представители подведомственного Росморречфлоту предприятия – Морсвязьспутник, а также представители ГК «Роскосмос» и других профильных предприятий.

    На открытии сессии представители Саудовской Аравии также предложили объявить 10 сентября Международным днем поиска и спасания. Именно в этот день в 1982 году благодаря советскому спутнику КОСПАС-1 были приняты первые аварийные сигналы и определены координаты места крушения канадского самолета в горах Британской Колумбии. Это позволило оперативно организовать поисково-спасательную операцию и спасти пострадавших.

    Участники обсудили развитие наземного и космического сегментов системы КОСПАС-САРСАТ, разработку аварийных радиобуев и радиомаяков второго поколения, совершенствование сервиса передачи квитанций для обмена короткими сообщениями с поисково-спасательными службами.

    Российская Федерация проинформировала участников, что российские низкоорбитальные космические аппараты «Метеор-М» №2-3 и «Метеор-М» №2-4 введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года после завершения комиссионных испытаний.

    Вклад России в космический сегмент Системы КОСПАС-САРСАТ позволит операторам наземного сегмента продолжить эксплуатацию своих развернутых наземных станций приема и обработки информации от низкоорбитальных космических аппаратов КОСПАС-САРСАТ.

    Совет рассмотрел результаты работы экспертных рабочих групп по вопросам комиссования новых элементов космического и наземного сегментов КОСПАС-САРСАТ и утвердил отчеты по комиссионным испытаниям, включая отчёты по российскому КА «Электро-Л» №4 и трем станциям приема и обработки информации от российских геостационарных космических аппаратов «Электро-Л» №4», «Луч-5А» и «Луч-5В» в Хабаровске и Железногорске.

    Фото: Росморречфлот


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