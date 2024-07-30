По заказу Росморречфлота ведется строительство 38 судов общей стоимостью свыше 87 млрд рублей

Вопросы развития отечественной судостроительной отрасли и подготовки кадров для промышленных предприятий в условиях геополитических изменений обсудили на совещании помощника президента РФ Николая Патрушева в Ярославской области. От Росморречфлота участие в совещании принял заместитель руководителя агентства Константин Анисимов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Одним из базовых вопросов реализации национальной морской политики является вывод на новый качественный уровень судостроительной промышленности страны на основе развития научно-технологического и кадрового потенциала, производственных мощностей отрасли, её модернизации и технического перевооружения. От результатов работы отрасли зависит не только обеспечение безопасности страны, но и развитие национальной экономики, обеспечение эффективного и безопасного функционирования Северного морского пути, а также устойчивость международных торгово-экономических связей», – сказал Н.Патрушев.

Как сообщил в своем докладе К. Анисимов, сегодня по заказу Росморречфлота продолжается строительство 38 судов в рамках 15 государственных контрактов общей стоимостью 87,1 млрд рублей, включая строительство 21 морского и 17 речных судов.

Для обновления отечественного флота продолжается модернизация верфей. Участники совещания отметили необходимость проработки плана загрузки верфей с учетом потребности в судах, предусмотренных планом строительства гражданских судов до 2035 года, утвержденным правительством РФ.

В рамках совещания также рассмотрели вопросы подготовки кадров для отрасли и обновления учебной инфраструктуры, а также вопросы финансирования учреждений среднего профессионального образования.

Фото: Росморречфлот