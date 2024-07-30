Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
По заказу Росморречфлота ведется строительство 38 судов общей стоимостью свыше 87 млрд рублей
30.07.2024

По заказу Росморречфлота ведется строительство 38 судов общей стоимостью свыше 87 млрд рублей

    • Вопросы развития отечественной судостроительной отрасли и подготовки кадров для промышленных предприятий в условиях геополитических изменений обсудили на совещании помощника президента РФ Николая Патрушева в Ярославской области. От Росморречфлота участие в совещании принял заместитель руководителя агентства Константин Анисимов, сообщает пресс-служба ведомства.

    «Одним из базовых вопросов реализации национальной морской политики является вывод на новый качественный уровень судостроительной промышленности страны на основе развития научно-технологического и кадрового потенциала, производственных мощностей отрасли, её модернизации и технического перевооружения. От результатов работы отрасли зависит не только обеспечение безопасности страны, но и развитие национальной экономики, обеспечение эффективного и безопасного функционирования Северного морского пути, а также устойчивость международных торгово-экономических связей», – сказал Н.Патрушев.

    Как сообщил в своем докладе К. Анисимов, сегодня по заказу Росморречфлота продолжается строительство 38 судов в рамках 15 государственных контрактов общей стоимостью 87,1 млрд рублей, включая строительство 21 морского и 17 речных судов.

    Для обновления отечественного флота продолжается модернизация верфей. Участники совещания отметили необходимость проработки плана загрузки верфей с учетом потребности в судах, предусмотренных планом строительства гражданских судов до 2035 года, утвержденным правительством РФ.

    В рамках совещания также рассмотрели вопросы подготовки кадров для отрасли и обновления учебной инфраструктуры, а также вопросы финансирования учреждений среднего профессионального образования.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2024
    Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    Будут введены в 2025 году
    гражданское судостроениеимпортозамещениеСубсидиисудовое оборудование
    0
    16.05.2024
    Росморречфлот подписал соглашение с профсоюзом в сфере морского транспорта
    В Росморречфлоте подписали отраслевое соглашение по подведомственным учреждениям и предприятиям, которые осуществляют свою деятельность […]
    коллективный договорПрофсоюзРосморречфлотСоглашение
    0
    12.04.2024
    В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 марта, президент РФ Владимир Путин поручил […]
    гражданское судостроениепорученияПутин Владимир Владимирович
    0
    27.06.2024
    В морском порту Невельск начались дноуглубительные работы
    В морском порту Невельск проводятся ремонтные дноуглубительные работы внутренней акватории и подходного канала. Предстоит […]
    ДноуглублениеНевельскРосморречфлотСахалин
    0
    04.06.2024
    В Астрахани заложили второй земснаряд проекта 93.159А
    На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК заложили киль второго судна […]
    Астраханьгражданское судостроениеземснаряд
    0
    02.04.2024
    Открыта транзитная навигация в границах Азово-Донского бассейна внутренних водных путей
    В соответствии с распоряжением Росморречфлота от 29.12.2023 года № БТ-527-р в Азово-Донском бассейне внутренних […]
    2024Азово-Донской бассейнВнутренние водные путиНавигация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.07.2024 Контейнерные перевозки Китай – Кыргызстан – Узбекистан выросли вдвое
    30.07.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 в деталях
    29.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2024
    26.07.2024 Новый сервис на Владивосток
    26.07.2024 Глобал Портс увеличил контейнерооборот на 44% в первом полугодии 2024 года
    26.07.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •